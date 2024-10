Snijega i prave zime nema još ni na vidiku: Evo kada stiže zahlađenje, najavljen je i mraz

Prvih nekoliko dana mjeseca i dalje toplo, dok se iza 3. novembra očekuje zahlađenje uz mogućnost jutarnjeg mraza.

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje sa sunčanim intervalima u poslijepodnevnim satima.

U prvom dijelu dana očekuje se pretežno oblačno, tmurno i malo svježije vrijeme. Oko rijeka i po kotlinama, moguća je magla. Tokom dana doći će do djelimičnog razvedravanja, uz kraće sunčane periode. Sunčanije i toplije, bit će na jugu naše zemlje.

Puhat će slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 7 do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 24 stepena Celzijusa.

U Sarajevu je u prijepodnevnim satima moguća magla ili niska naoblaka. U ostatku dana bit će pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 10, a dnevna oko 20 stepeni.

Najava mraza

Sušno vrijeme, bez značajnijih padavina nastavlja se i početkom novembra, javlja BHmeteo.

Prvih nekoliko dana mjeseca i dalje toplo, dok se iza 3. novembra očekuje zahlađenje uz mogućnost jutarnjeg mraza.

Zahlađenje sasvim uobičajno za novembar i ne previše izraženo, tako da neke uranjene zime i snijega i dalje nema na vidiku.

Prognoza za naredne dane

U srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostalim područjima jutro oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C, piše bh-index.

