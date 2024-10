Objavljena prognoza za BiH do sredine novembra: Evo kad nam stiže zahlađenje

Pod utjecajem prostranog anticiklona, narednih petnaest dana, očekuje se stabilno vrijeme bez padavina. Tokom jutra uz rijeke i po kotlinama prognozira se pojave magle uz intenzivnu rosu.

Dugi sunčani intervali usloviće i natprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka, uz očekivanu promjenu režima od 5. novembra, kada je izgledan blagi pad vrijednosti.

Do 4. novembra, prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 6 do 11 i Hercegovini do 14, a maksimalne u Bosni od 14 do 20 °C, u Hercegovini do 24 °C, prenosi Novi.

Nešto niže temperature zraka očekuju se od 5. novembra do kraja prognoznog perioda, sa vrijednostima tokom jutra na planinama i visoravnima od 0 do 4 °C, na nižim nadmorskim visinama Bosne od 3 do 8, a u Hercegovini od 6 do 11 °C, danju širom zemlje od 12 do 17 °C.

