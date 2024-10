Stiže siva jesen, naredne sedmice kiša i naoblačenje: Najnovija prognoza meteorologa do četvrtka

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bijeljina 2; Sokolac i Srebrenica 3; Gradačac i Tuzla 4; Banja Luka i Doboj 5; Prijedor 6; Livno i Sanski Most 9; Sarajevo i Zenica 10; Bihać i Široki Brijeg 11; Bugojno i Jajce 12; Trebinje 14; Mostar 16; Neum 18°C.

Danas u Bosni u prvoj polovini dana će preovladavati niska oblačnost. Sunčanje u drugom dijelu dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C, prenosi Radiosarajevo.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme. Sunčano u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 17°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Uz povoljne biometeorološke prilike, više sunca i stabilnije vrijeme, većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici neće imati izraženijih tegoba. Tokom prijepodneva, u centralnim i istočnim područjima zemlje, usljed mjestimične pojave magle kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. U nastavku dana posvuda ugodnije. Preporučujemo Vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom. Pri tome je poželjno slojevito se odjenuti, s obzirom da će nakon svježijeg jutra, temperature zraka osjetnije porasti.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

U ponedjeljak 21.10.2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove dio prijepodneva će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 24°C.

U utorak 22.10.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C.

U srijedu 23.10.2024. u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje koje će u drugoj polovini dana u Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C.

U četvrtak 24.10.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

