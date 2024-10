Pogledajte što ubrzo stiže prema Balkanu: ‘Ledeni val iz EU pred vratima Bosne i Hercegovine’

Kako navode, nestabilno vrijeme sa kišom preovladavat će do kraja sedmice.

U nedjelju padavine izgledne su samo u prijepodnevnim satima. Temperaturne oscilacije tokom dana neće biti jako izražene. Zbog pretežno južnog vjetra jutarnje temperature biće nešto veće od uobičajnih za ovo doba godine.

U ponedjeljak 21.10.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 26 °C.

U utorak 22.10.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu zemlje do 26 °C.

U srijedu 23.10.2024., umjerenu, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći naoblačnje sa zapada, što u Krajini može usloviti kišu. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorošlokog zavoda, prenosi Radiosarajevo.

Ali, prema prognozama na aplikaciji wxcharts.com, Bosnu i Hercegovinu krajem oktobra čeka iznenadni nalet Polar Vortexa, koji bi mogao donijeti pravo zimsko vrijeme s temperaturama koje će pasti ispod prosjeka.

Dino Dundić, meteorolog hobist, upozorio je građane Hrvatske da će ovu zemlju u EU pogoditi nalet Polar Vortexa, koji će sniziti temperature ispod prosjeka. Prema njegovim modelima, očekuju se hladni dani s mogućnošću temperatura ispod nule. Ovaj nagli pad temperature donijet će prve prave zimske uvjete, osobito u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Prema prognozama na aplikaciji wxchartsa, Bosnu i Hercegovinu neće zahvatiti snijeg sa naletom Polar Vortexa, ali će donijeti pad temperatura i novu kišu. Nešto veću na podrčuju Kiseljaka, Fojnice, Jablanice… gdje je 4. oktobra nevrijeme i klizište odnijelo 26 života.

Svakako, treba biti na oprezu.

