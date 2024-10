Danas i do 27°C: Pročitajte detaljnu vremensku prognozu do nedjelje – evo kad kreće kiša

Temperature zraka u 08 sati (°C): Livno 6; Bjelašnica 7; Široki Brijeg, Sokolac 8; Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Sarajevo 10; Srebrenica, Zvornik 11; Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Tuzla 12; Jajce, Prijedor, Sanski Most, Zenica 13; Trebinje 14; Mostar 15; Neum 17; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 951 hPa, za 7 hPa je viši od normalog i lagano opada.

Bioprognoza: Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odjenuti u jutarnjim i večernjim satima, s obzirom da će biti svježije. Opšta slika malo će se pogoršati kasno u noći, na sjeverozapadu Bosne, pod uticajem nadolazeće promjene vremena, prneosi Radiosarajevo.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovin sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove je moguća magla. U kasnim večernjim satima na zapadu i sjeverozapadu Bosne očekuje se slaba kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka oko 20 °C.

U četvrtak, pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Poslije podne prestanak padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a krajm dana ili tokom noći i u ostatku zemlje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 23 °C.

U petak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Prije podne padavina uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne u većini područja. Prestanak padavina prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 13 do 19, na jugu i istoku zemlje do 22 °C.

U subotu, pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremen i slab lokalni pljuska je moguć u Hercegovini i ponegdje na jugoistoku Bosne. U večernjim satima slaba kiša na jugu i jugozapadu zemlje. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 24 °C.

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

