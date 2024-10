BH meteo: Od sutra pa do kraja ove sedmice pravi jesenji ambijent. Evo kada stižu padavine

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Od sutra pa do kraja ove sedmice pravi jesenji ambijent. Promjenjivo vrijeme uz povremeno kišu, lokalno obilniju. Temperature u padu.

Zakoračili smo u oktobar, a vrijeme zasada ‘sluša’ kalendar. Nakon lokalno prvog mraza u protekla dva dana, od sutra višednevni uticaj sredozemne ciklone donosi tmurno i kišovito vrijeme.

Danas u toku dana postepen porast naoblake sa zapada. Oblačnost sluti promjenu vremena koja započinje u večernjim satima sa kišom najprije na sjeverozapadu zemlje. Kasnije u noći na četvrtak (3. oktobra) i tokom četvrtka padavine se postepeno šire na ostale krajeve, prneosi Radiosarajevo.

Padavine se povremeno očekuju tokom petka, ali i vikenda uz uglavnom oblačno i svježije vrijeme.

Obilnije padavine do kraja ove sedmice izgledne su na sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Zbog fenskog efekta jugozapadnog strujanja, u ostatku zemlje količinski manje kiše, gdje bi se ona više periodično javljala uz suhe intervale”, napisali su na Facebook stranici BH Meteo.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša. U večernjim satima padavina u zapadnim, sjeverozapadnim, djelimično centralnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24°C. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 22 °C.

