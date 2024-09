Na Bjelašnici jutros -5 stepeni! Objavljena prognoza do četvrtka – evo kad stižu nove padavine

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -5 stepeni, Drvar 0, Bugojno, Livno i Sokolac 2, Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 3, Banja Luka i Široki Brijeg 4, Jajce, Sarajevo i Zenica 5, Zvornik 6, Gradačac 7, Trebinje 11, Mostar i Neum 13 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 949 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Stabilizacija vremenskih prilika će povoljno uticati na većinu populacije. Jutarnje temperature će se kretati do 5° u Bosni, stoga savjetujemo prikladno odijevanje. Bez obzira na pad temperatura, sunčano vrijeme će kod mnogih potaknuti dobro raspoloženje. Tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti.

Danas u Bosni većinom malo do umjereno oblačno. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti dosta magle i niske oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena. U Sarajevu niska oblačnosti prije podne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni.

Utorak: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab, prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar postepeno mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

Srijeda: U Bosni i Hercegovini jače naoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima uvjetovati kišu i pljuskove širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepena.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 24 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

