Meteorolozi objavili prognozu do 11. oktobra: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u naredne 2 sedmice

Kako navode, za dane vikenda uglavnom nestabilno sa kišom i pljuskovima. Naoblačenje će prvo zahvatiti zapadne krajeve i tokom subote se proširiti na ostala područja. Naoblačenje i kišu pratiće i pad temperature zraka koji će biti izraženiji drugog dana vikenda.

Prestanak padavina i stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Stabilno vrijeme izgledno je do petka (4. oktobra), kada će našu zemlju zahvatiti novi frontalni poremećaj. Više padavina prognozira se na jugu zemlje.

Minimalne temperature zraka varirat će između 10°C i 16°C u Bosni, lokalno na sjeveru i jugu zemlje do 20°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 19°C do 25°C, na jugu zemlje do 30°C. Od ponedjeljak minimalne temperature spustit će se i do 4°C, a maksimalne dnevne neće prelaziti 22°C.

U periodu od 5. do 11. oktobra preovladavaće relativno stabilno vrijeme. Jedino bi prema trenutno raspoloživim prognoznim modelima 7. oktobra moglo biti kiše i pljuskova naročito na sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 8°C i 13°C, u Hercegovini do 15°C. Najviša dnevna temperatura od 17°C do 23°C, jugu zemlje do 25°C, prenosi Radiosarajevo“.

Facebook komentari