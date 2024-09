Danas kiša – evo kad stiže sunce: OGLASILI SE METOROLOZI, ovo je progoza do subote

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 6, Sokolac 8, Bugojno, Drvar i Ivan Sedlo 12, Jajce, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zenica 13, Livno, Prijedor, Sanski Most i Široki Brijeg 14, Banja Luka, Doboj i Zvornik 15, Bihać, Gradačac i Trebinje 16, Mostar 17, Neum 21. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo se mijenja.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i lokalno je moguć i slab pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni, prenosi Novi.

U četvrtak, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U petak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 25 do 31 stepen.

U subotu, pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 20 do 26 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari