U petak u BiH više od 30 stepeni: A za vikend temperaturni šok – EVO ŠTA NAS ČEKA

Od srijede (25.09.) do subote (28.09.) prevladavaće uticaj južine, sa povremenim umjerenim do lokalno jakim jugom. U srijedu se očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, s mogućim prolaznim kišama i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

U četvrtak (26.09.) i petak (27.09.) vrijeme će biti stabilnije i većinom pretežno sunčano, uz nešto više oblačnosti na jugu i zapadu zemlje gdje je rijetko moguća kiša. Ova dva dana biće vrlo topla, posebno u petak kada se dnevne temperature kreću između 24 i 29 stepeni, lokalno i do 31 °C.

Za vikend očekuje se prodor hladnijeg zraka sa sjevera, uz padavine i pojačan sjeverac i buru. Najhladnije će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će dnevne temperature biti oko ili ispod 15 °C. Ovo zahlađenje biće kratkotrajno, jer se već u utorak (01.10.) očekuje porast temperature

