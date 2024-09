U drugom dijelu sedmice temperature u skladu sa godišnjim dobom

U Bosni i Hercegovini i narednih dana biće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz povremenu i mjestimičnu kišu, a nerijetko je moguć i kraći lokalni pljusak, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

– Temperature zraka u laganom porastu, tako da će već u drugom dijelu sedmice biti u skladu sa dobom godine u kojem se nalazimo. Vjetar uglavnom slab pretežno sjeveroistočnog smjera – naveli su iz FHMZ-a, prenosi Hayat.

Minimalne temperature zraka varirat će između 8 i 13 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 16 stepeni. Najviše dnevne temperature uglavnom između 14 do 20, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

U zadnjoj sedmici septembra preovladavaće umjereno do pretežno oblačno.

– Prema raspoloživim prognoznim modelima više nestabilnosti očekuje se u južnim, jugozapadnim i zapadnim područjima. Na sjeveru zemlje izglednije su stabilnije vremenske prilike – prognoziraju meteorolozi FHMZ-a.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 10 i 15, u Hercegovini do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusa.

