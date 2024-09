Izvadite iz ormara topliju odjeću: Narednih dana se očekuju snježne padavine

Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Na jugu, u Hercegovini, uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 stepeni.

Početkom radne sedmice, ponedjeljak, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 21 stepen.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći slaba kiša se očekuje u Hercegovini i ponegdje u Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena, prenosi Hayat.

