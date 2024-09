Sarajevo je jučer bilo najhladniji grad u BiH: Danas snijeg, ali bit će još toplih dana, evo kada

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Na jugu Hercegovini uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i sjeverozapadni.Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 12 °C.U ponedjeljak 16.09.2024., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 21 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći slaba kiša se očekuje u Hercegovini i ponegdje u Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C,prenosi Presmedia

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 °C.

No, lijepom vremenu ipak nije kraj. Bit će još toplih dana, najavio je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom gostovanja na N1.

“Maksimalne vrijednosti temperatura koje se očekuju će biit ispod prosijeka i biće dosta hladno i svježe sa češćim padavinama. Nakon 18. rastu temperature čak do 26 stepeni. Nismo se još pozdravili s lijepim vremenom. Većina priželjkuje tipičnu jesen u BiH, prognozni modeli koji se bave sezonskom prognozom pokazuju da će ova jesen ići u trendu natrposječno visokih temperatura. Biće to u globalu toplija jesen nego je uobičajeno, a padavine ispod prosijeka”, istakao je Krajinović i dodao: “Od 18. oni hrabriji moći će se kupati.”

