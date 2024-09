Narednih dana nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavina u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i sjevernim područjima Bosne, što može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28 °C.

U utorak, 10. septembra, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i tokom prijepodneva. Poslije podne djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C, prenosi Avaz.

U srijedu, 11. septembra, preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U četvrtak, 12. septembra, se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje prema kraju dana. Poslijepodne ili tokom noći kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, u sjevernim područjima Bosne do 30 °C.

Oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom predviđaju se za petak, 13. septembra. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeverozapadni. Temperature zraka u Bosni između 10 i 16, a u Hercegovini od 15 do 21 °C, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.

