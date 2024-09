Vrelom ljetu u BiH dolazi kraj: Od naredne sedmice gasite klime i pripremite kišobrane

Kako kaže Sladić, naredne sedmice možemo početi postepeno gasiti rashladne uređaje, izvući topliju jesenju garderobu te izvući i kišobrane koje dugo nismo koristili.

“Jer od 9. do 15. septembra kreće period učestalije i jače kiše te pljuskova sa grmljavinom, intenzivnijih u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Posljedica je to produbljenja doline u zapadnom Mediteranu koja se premješta dalje na jugoistok, donoseći obilje vlažnog zraka našim područjima u južnoj visinskoj struji. Južno strujanje održava do utorka 10. septembra jutarnje temperature ugodnim — uglavnom od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevne od 22 do 27, na krajnjem jugu i istoku još u ponedjeljak lokalno do 32 stepeni Celzija”, naveo je Sladić.

Kako kaže, ovim je dugom i vrelom ljetu došao kraj.

“Premještanjem doline dalje na jugoistok, od srijede, 11. septembra temperature se spuštaju na vrijednosti primjerne uobičajenim za drugu dekadu septembra, uglavnom od 18 do 26 stepeni. Ostaje promjenjivo uz povremene pritjecaje vlage s kojim pljuskovi neće potpuno izostati. Dominatno sjeverno, s odmicanjem poremećaja i sjeveroistočno visinsko strujanje, uvjetovano novim prodorom hladnijeg zraka sa sjevera kontinenta uz karakteristični U-oblik, u periodu od 14. do 17. septembra spušta temperaturu znatno ispod prosjeka za drugu dekadu septembra. U-oblik situacije u prošlosti su nam poznate i često povezane sa jačom, trajnijom kišom te većim količinama padavina koje će doći dobro u ublažavanju trenutne suše”, pojasnio je Sladić, prenosi N1.

Na kraju je Sladić naveo da nije isključeno i da na vrhovima planina sa nadmorskom visinom većom od 2.000 metara vidimo i prolazne pahulje snijega.

“Jutarnje temperature u ovom periodu su od 6 do 12, na jugu do 16, na vrhovima planina blizu nule, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzija. Postepeno oporavljanje temperatura zraka na uobičajene septembarske vrijednosti očekuje se iza 17. septembra”, poručio je Sladić.

