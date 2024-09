Meteorolozi objavili prognozu do 19. septembra: I kiša i sunce i temperature od 6 do 34 stepena

U danima koji slijede očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu često biti praćeni i grmljavinom. Nešto mirnija bi mogla biti nedjelja, kada se prognozira više sunčanih sati, naročito u prijepodnevnim satima.

Nestabilno sa kišom izgledno je i tokom sljedeće radne sedmice.

Minimalne temperature zraka varirat će između 13°C i 18°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 22°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 28°C do 34°C. Maksimalne očekivane temperature tokom sljedeće sedmice do 30°C.

Stabilizacija vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini očekuje se od 14. septembra. Prestanak padavina bit će popraćen i dodatnim padom temperature zraka.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 6°C i 12°C, u Hercegovini do 15°C. Najviša dnevna temperatura od 18°C do 23°C, jugu zemlje do 26°C, prenosi Radiosarajevo“.

