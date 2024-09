Novi EU ambasador u BiH službeno započeo mandat: Velika je privilegija biti ovdje

“Moj rad na predstavljanju EU u BiH i rad s građanima i vlastima BiH za pristupanje BiH EU službeno počinje sada. Velika je privilegija biti ovdje. Veselim se našem zajedničkom radu”, kazao je Soreca.

On se prethodno sastao sa svojim timom u Sarajevu, izražavajući zadovoljstvo predstojećim radom na putu BiH ka EU.

Soreca je na poziciji šefa Delegacije Europske unije u BiH zamijenio austrijskog diplomata Johanna Sattlera.

Bećirović je istaknuo na početku ceremonijala da su glavni vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine punopravno članstvo u Europskoj uniji i NATO-u. Naglasio je i da Bosna i Hercegovina pripada Europskoj uniji, te da je u obostranom interesu proširenje Europske unije.

“Povijesni napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla na putu ka Europskoj uniji, prepoznale su najviše europske institucije, dodijelivši Bosni i Hercegovini kandidatski status u prosincu 2022. godine a zatim i odluku o otvaranju pristupnih pregovora u ožujku 2024. godine, ocijenio je predsjedatelj dr. Bećirović. Također, Bosna i Hercegovina je napravila značajan napredak uskladivši stopostotno vanjsku politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije“, dodao je Bećirović, prenosi Novi.

Govoreći o daljnjim koracima ka Europskoj uniji, Bećirović je istaknuo važnost usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa europskim zakonodavstvom i daljnjom provedbom reformi s ciljem jačanja demokratskih institucija i vladavine prava.

Na kraju susreta, Bećirović je poželio uspješnu diplomatsku misiju Soreci, uz uvjerenost da će u narednom razdoblju doći do još značajnijih iskoraka i napretka na putu ka članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.

Dugogodišnji angažman vezan za BiH

Ambasador Soreca je karijeru započeo u Italiji pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa fokusom na borbu protiv teških oblika organizovanog kriminala. Pridružio se Evropskoj komisiji 1998. godine, a dugi niz godina radi na temama vezanim za Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Od 2007. do 2013. bio je zadužen za međunarodnu dimenziju migracija u okviru Generalnog direktorata za pravosuđe i unutrašnje poslove Evropske komisije na koordinaciji pokretanja i implementacije Dijaloga o liberalizaciji viznog režima sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Od 2018. do 2022. godine obnašao je dužnost ambasadora Evropske unije u Albaniji, nakon čega je imenovan za specijalnog izaslanika Evropske unije za vanjsku dimenziju migracija pri Evropskoj službi za vanjske poslove u Briselu, do preuzimanja mandata šefa Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

