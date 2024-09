Temperature zraka i dalje visoke: Pred kraj sedmice mogući lokalni pljuskovi

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina su mogući na području Krajine, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne i rjeđe na području Hercegovine. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C, prenosi N1.

U srijedu 4.9.2024. u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući na području Krajine, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab, u Bosni sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

U četvrtak 5.9.2024. u Bosni i Hercegovini očekuje se umjerena naoblaka, prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

