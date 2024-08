Nedim Sladić o ovogodišnjem ljetu u Sarajevu: Kako stvari stoje, dobijamo novog prvaka

Naime, objasnio je zašto je već sada ovo ljeto najtoplije, a kalendarski će ovo godišnje doba trajati još tri sedmice.

“Ako uračunamo današnjih prognoziranih 32 stepena celzijusova, dobijamo 66. vreli dan ovog ljeta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine (maksimalna temperatura zraka viša od 33 stepena). S ovim brojem i današnjim danom zaustavljamo brojač za klimatološko ljeto 2024. i podvlačimo crtu, s kojom, kako stvari stoje, dobijamo novog prvaka, a naše do sada najtoplije ljeto iz 2012. izvjesno silazi na drugu poziciju”, ukazao je, prenosi Klix.

Sladić je izdvojio podatak da su bila, kako je naglasio, čak 24 dana tokom kojih je temperatura bila viša od 30 stepeni.

“S obzirom na to da je većina iscrpljena od vrućine, prisjetimo se da smo u Sarajevu imali 14 u junu, 24 u julu, i zajedno s danas čak 28 vrelih dana u augustu, od toga najniža vrijednost maksimalne temperature u ovom mjesecu nije bila ispod 27 stepeni. Spomenimo da smo u kontinuitetu nanizali od kraja jula do početka treće dekade augusta (od 27. jula do 19. augusta) čak 24 dana u kojem se svakodnevno prelazi 30 stepeni”, napomenuo je.

Prema njegovim riječima, 28 vrelih dana u jednom mjesecu je samo za jedan dan manje u odnosu na referentni niz od 1991. do 2020. za cijelo klimatološko ljeto koje pokriva juni, juli i august, a čak je 26 dana više u odnosu na klimatologiju niza od 1961. do 1990., kada ih je u prosjeku tek bilo njih 12.

Kako je naveo Sladić, s vrelim danima u Sarajevu “družili” smo se 71,73 posto klimatološkog ljeta, pa i ne bili više umorni.

