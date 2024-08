Temperature zraka u 08 sati (°C): Sokolac 12; Bugojno, Srebrenica 16; Ivan Sedlo, Jajce 17; Drvar, Livno, Sarajevo, Tuzla 18; Zenica, Zvornik 19; Doboj, Sanski Most, Široki Brijeg 20; Banja Luka 21; Bihać 22; Bijeljina 23; Gradačac, Trebinje 24; Mostar, Neum 28.

Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 1 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. U Hercegovini na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeveni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

Meteorolozi najavili pljuskove, a evo i u kojim dijelovima BiH: Pogledajte prognozu do petka

Foto: Dž. K. / Radiosarajevo.ba / Pljusak

Jutros je u većem dijelu naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje hroničnih bolesnika, pa fizičke aktivnosti treba obavljati u dijelovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Prilikom boravka na otvorenom neophodna je zaštita kože i očiju od štetnog UV zračenja te prilagoditi odijevanje. Manjak svježine tokom noći također će uzrokovati probleme sa snom. Savjetujemo Vam da se pridržavate uputa ljekara.

Objavljena je prognoza do petka:

U utorak 27.08.2024., u Krajini pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima kiša se očekuju na krajnjem sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i dio večeri širom zemlje. U Hercegovini na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U srijedu 28.08.2024., sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

U četvrtak 29.08.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 °C.

U petak 30.08.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 °C., prenosi RADIOSARAJEVO.

