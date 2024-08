Od maja iduće godine državljani BiH putovat će u zemlje EU pod novim uvjetima

Od maja sljedeće godine državljani Velike Britanije i još nekih zemalja, kao što su prvenstveno državljani Zapadnog Balkana i to Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, kao i Moldavije i Ukrajine morat će platiti sedam eura takse za vizu za ulazak u šengenski prostor.

Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson potvrdila je da će Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (Etias), prema kojem će britanski, ali i drugi građani građani morati podnijeti zahtjev za ukidanje viza prije ulaska u Evropsku uniju, vjerojatno stupiti na snagu od maja sljedeće godine.

To će se također odnositi na građane drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za ulazak u EU, poput SAD-a, Australije i Kanade, prenosi Guardian.

Sistem Etias zahtijevat će od državljana koji nisu državljani EU podnošenje zahtjeva za putnu dozvolu od sedam eura prije ulaska u schengensko područje, koje uključuje 27 članica EU-a, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku. Dozvola će trajati tri godine, odnosno do isteka pasoša putnika, prenosi Hayat.

Putnici mlađi od 18 i stariji od 70 godina bit će izuzeti, a oni koji putuju iz Velike Britanije u Irsku ili Kipar neće morati tražiti dozvolu jer te dvije zemlje nisu dio schengenskog prostora.

Putnici će morati dostaviti lične podatke putem interneta, kao što su adresa i zaposlenje, kao i kazneni dosje i kontakt podatke u zemlji odredišta.

Očekuje se da će većina zahtjeva biti odobrena u roku od nekoliko minuta, no neke bi odluke mogle potrajati i do 72 sata, navodi “Guardian”.

U međuvremenu je EU potvrdio da će 10. novembra, odnosno pola godine prije implementacije sistema Etias, nakon nekoliko odgoda s radom početi sistem ulaska i izlaska (EES) za zemlje schengenskog prostora.

EES će od putnika zahtijevati da na granici daju biometrijske podatke kao što su otisci prstiju i slike lica. To je dio mjera čiji je cilj otežati kriminalcima ili teroristima ulazak u EU s lažnim pasošima.

Prema prvim predviđanjima, sistem je trebao proraditi već 2022. godine, prenose agencije.

Facebook komentari