Još jedan vreo dan u BiH: U ovom bh.gradu danas izmjerena najviša temperatura zraka

Temperature zraka u 14 sati iznosile su: Bjelašnica 19; Ivan Sedlo, Sokolac 31; Neum, Srebrenica 34; Livno 35; Banja Luka, Bihać, Bugojno, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 36; Bijeljina, Doboj, Drvar, Gradačac, Zvornik 37; Široki Brijeg, Trebinje 38; Zenica 39; Mostar 42.

Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina ponegdje u centralnim, zapadnim, istočnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 40, lokalno do 42 °C.

U Sarajevu će biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 38 stepeni, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.

