BiH polako ulazi u novi toplinski val, evo kad počinje i gdje se očekuju 42 stepena

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 14; Sokolac, Srebrenica 16; Bugojno, Široki Brijeg 18; Bihać, Drvar, Sarajevo 19; Banja Luka, Livno, Prijedor, Sanski Most, Zenica 20; Doboj, Zvornik 21; Tuzla 22; Bijeljina 24; Trebinje 25; Gradačac 27; Neum 28; Mostar 29; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni, a u Bosni istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40 °C.

U Sarajevu sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka oko 36 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Slično kao proteklih par dana, ugodnije u prijepodnevnim satima u unutrašnjosti zemlje, potom vruće i sparno, uz visoke temperature zraka i visoke vrijednosti UV indeksa. Moguće su meteopatske reakcije poput nervoze, glavobolje, dekoncentracije, problemi sa snom usljed manjka svježine u noći. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, ne izlagati se pretjeranim naporima i umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Opšta slika biće lošija na jugu zemlje.

Objavljena je prognoza do petka:

U utorak 13.08.2024., sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, lokalno na jugu i sjeveru zemlje do 42 °C, prenosi Radiosarajevo

