Poznati meteorolog otkrio: Oboreni rekordi u julu, u Sarajevu zabilježeno čak šest tropskih noći

Kako navodi Krajinović, najviša izmjerena temperatura, do danas, ovog mjeseca iznosila je 41,5 °C, a izmjerena je 15. jula 2024. godine u Mostaru, na vrhuncu drugog po redu toplotnog talasa ove godine. Najtoplija noć bila je u Gradačcu 16. jula 2024. godine sa temperaturom od 27,4 °C, također na vrhuncu drugog toplotnog talasa.

Po broju tropskih noći prednjači Mostar sa 24, što nije ni blizu rekorda iz 2021. godine, koji iznosi 29 noći sa temperaturom većom od 20,0 °C. Pored Mostara treba pomenuti i Gradačac sa 16 tropskih noći, što je jednako rekordu iz 2012. godine, a ovo znači da bi mogli nadmašiti ovaj rekord do kraja ovog mjeseca, jer bi večeras mogla biti još jedna tropska noć u ovom gradu, dodaje Krajinović.

“Istina već je novi rekord postavljen po broju tropskih noći i to u Sarajevu do danas ih je bilo 6, a rekord je vjerovali ili ne, svega 2 tropske noći i to iz 2021. godine kada smo postavili i apsolutni rekord za maksimalnu temperaturu zraka. Još zanimljivija situacija je u Tuzli, do sada rekord je bio 2 tropske noći i to tri godine za redom obaran 2021., 2022. i 2023. godine, a ove godine čak 9 noći sa temperaturom manjom od 20,0 °C. Provjerio sam 5 puta ove podatke, stvarno izgledaju nestvarno i u dosadašnjem radu nisam vidio da je i jedan rekord ovako nadmašen, a i dalje brojimo. Izgleda nevjerovatno”, veli Krajinović.

Meteorolog dodaje da već imamo po čemu pamtiti ovu godinu, kao da nije bila dovoljna najtoplija zima ikada u našoj zemlji, pa ni najviša aprilska temperatura od početka mjerenja i sada ovaj novi rekord sa 9 tropskih noći u Tuzli, a tek završava juli mjesec, prenosi Radiosarajevo

