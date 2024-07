U BiH penziju veću od 3.000 KM prima 7, a onu u iznosu od 2.798 do 2.867 KM 596 penzionera

Najviša penzija u RS-u iznosi 3228,64 konvertibilne marke, a prima je jedan korisnik, dok penziju višu od 3000 KM u tom bh. entitetu prima ukupno sedam korisnika Zavoda PIO RS, prema posljednjim dostupnim informacijama, i to onima za mart odnosno april. Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjim podacima objavljenim na službenoj stranici Federalnog zavoda PIO, penziju u rasponu od 2798,45 do 2867,65 KM prima ukupno 596 penzionera.

Naime, iznos najviše penzije u ovom bh. entitetu je 2867,65 KM. Isti podaci pokazuju da je za juni penzija u rasponu od 1000 KM do 2798,45 KM isplaćena za ukupno 52.625 korisnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kada je riječ o minimalnoj penziji, koja u ovom bh. entitetu trenutno iznosi 573,53 KM, nju su za juni primila 231.994 korisnika. Zagarantovana penzija za juni u Federaciji BiH iznosila je 684,48 KM, a najviša 2867,65 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za juni bilo 366.000, iznosila je 722,69 KM. Penziju za juni preko Zavoda PIO Federacije BiH primilo je 448.900 korisnika, za što je izdvojeno oko 290 miliona KM.

Kako se navodi na službenoj stranici Zavoda PIO RS, od ukupno 283.280 korisnika prava na penziju sa stanjem na dan 31. marta 2024. godine, najnižu penziju, koja je zakonska kategorija definirana članom 85. – 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za koju garantira RS (na teret RS-a) ostvaruje 78.500 korisnika, razvrstano u pet nivoa najniže penzije, ovisno o dužini penzionog staža.

Najniža penzija iznosi: za prvi nivo – za penzioni staž u trajanju do 15 godina 300,61 KM; za drugi nivo – za penzioni staž u trajanju od 15 do 20 godina 360,76 KM; za treći nivo – za penzioni staž u trajanju od 20 do 30 godina 420,90 KM; za četvrti nivo – za penzioni staž u trajanju od 30 do 40 godina 481,08 KM i za peti nivo – za mirovinski staž u trajanju 40 i više godina iznosi 601,35 KM.

Nadalje se navodi kako je penziju u rasponu od 2000,01 KM do iznosa najveće penzije (3228,64 KM) primio 541 korisnik.

– Ukupan broj korisnika prava na penziju s 31. martom 2024. godine je 283.280. Prosječna penzija iznosi 592,30 KM i predstavlja 42,55 posto od prosječne plaće u Republici Srpskoj, dok prosječna penzija za puni staž osiguranja u trajanju od 40 godina iznosi 883,72 KM i predstavlja 63,49 posto prosječne plaće u RS.

Penzija do iznosa prosječne penzije od 592,30 KM isplaćena je za 121.209 korisnika, u koje su uračunati i korisnici najniže penzije, od prvog do petog nivoa najniže penzije, dok je penziju u većem iznosu od prosječne penzije (592,30 KM) primio 162.071 korisnik – stoji u ovoj informaciji Zavoda MIO RS-a, piše Večernji.ba.

