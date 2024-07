Mostar ne zaboravlja prijatelje: I ove godine odaslane poruke mira iz grada na Neretvi

U okviru Konferencije “Mostar 2024: Dijalog za budućnost”, sinoć je za visoke dužnosnike i učesnike priređen kulturni performans uz bacanje cvijeća sa Starog mosta za žrtve svih ratova, a potom i Mirovna večera u kompleksu Koski Mehmed-pašine džamije, čiji je domaćin bio predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Povelje mira, povodom dvadesetogodišnjice obnove Starog mosta u Mostaru dobili su UNESCO i Svjetska banka. Ove dvije organizacije su 1998. godine zajedno sa Gradom Mostarom potpisale Globalno partnerstvo za obnovu Starog mosta u Mostaru. Bilo je to po prvi put u historiji da ove dvije institucije sarađuju na jednom projektu obnove graditeljskog nasljeđa.

Povelju su primili zamjenik direktora UNESCO-a, Qu Xing i Antonella Basaani zamjenica predsjednika Svjetske banke za regije Evrope i centralne Azije a priznanja im je uručio direktor Centra za mir i multietničku saradnju Safet Oručević.

Nagrade Mostar Peace connection ove godine dodijeljene su aktuelnom predsjedniku Svjetske banke, Ajay Bangi kao i posthumno, bivšem predsjedniku ove institucije Jamesu Wolfensonu, koji je bio i neposredni akter potpisivanja Globalnog partnerstva za obnovu Starog mosta.

Ovogodišnji laureat nagrade Mostar Peace connection je i njegovo visočanstvo Aga Khan koji će nagradu primiti, prema vlastitoj želji, na posebnoj ceremoniji u Lisabonu.

Regionalnu povelju mira, nagradu koja je utemeljena prije nekoliko godina a dodjeljuje se za doprinos pomirenju i saradnji u regionu Jugoistične Evrope, ove godine dobio je bivši slovenački premijer Borut Pahor, kojem je nagradu uručio njegov nekadašnji kolega, bivši premijer BiH, Denis Zvizdić.

Na kraju ceremonije dodjele priznanja, Centar za mir i multuetničku saradnju je izrazio zahvalnost i bivšem gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću dodijelivši mu posthumno nagradu Mimar mira. Pokojni Bešlić je vodio aktivnosti na završetku procesa obnove Starog mosta te predovdio delegaciju Grada Mostara u Durbanu na ceremoniji uvrštenja na listu zaštićene baštine UNESCO-a. Nagradu su preuzele supruga i kćerka pokojnog gradonačelnika Mostara.

Predsjedavajući Bećirović je poželio dobrodošlicu u Mostar i Bosnu i Hercegovinu. Uz njega, ceremoniji su između ostalih prisustvovali i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković, ministrica obrazovanja i nauke FBiH prof. dr. Jasna Duraković, predstavnici Skupštine i Vlade HNK-a, predstavnici Grada Mostara, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, visoki zvaničnici UNESCO-a, Svjetske banke, Ujedinjenih naroda, predstavnici svih vjerskih zajednica u BiH, i drugi pripadnici diplomatskog kora.

– Najiskrenije hvala svim državama i međunarodnim organizacijama koje su učestvovale u obnovi Starog mosta. Posebno prijateljskoj Republici Turskoj koja je s prvim milionom dala veliki poticaj. Veliku pomoć pružili su i Svjetska banka, kao i Nizozemska, Italija, Francuska, Hrvatska, Razvojna banka Vijeća Evrope, Fondacija Aga Kan, i brojni drugi. Hvala i UNESCO-u koji je 2005. uvrstio Stari most na listu svjetske kulturne baštine. Bosna i Hercegovina i Mostar ne zaboravljaju prijatelje. Duboku zahvalnost i poštovanje iskazujem hrabrim i ponosnim Mostarcima i Mostarkama koji su ostali vjerni ideji multietničke Bosne i Hercegovine i multietničkog Mostara. Posebno ističem aktivnosti Safeta Oručevića koji je svoj život posvetio projektu multietničkog Mostara i idejama mira i zajedništva. Bosna i Hercegovina je država koja je most izmešu istoka i zapada, odnosno između sjevera i juga, država različitih kultura, naroda i religija, poručio je Bećirović u svom obraćanju.

Podsjetio je da je Bosna i Hercegovina zemlja mostova, te da bez mostova nema ni države. I svi koji vole Bosnu i Hercegovinu grade i čuvaju mostove. Oni koji ne razumiju milenijsko biće naše zemlje napadaju i ruše mostove.

– Uvijek je bilo onih koji su gradili, ali i onih koji su nažalost rušili. Milenijska istina je da su uvijek bile jače snage koje su gradile i čuvale mostove. Te snage simboliziraju prelaz svijeta zatvorenosti u svijet otvorenosti. U multietničkoj Bosni i Hercegovini različitosti su bogatstvo. Prije dvadeset godina obnovljen je Stari most. To nije bila obnova koja spaja jedan grad. To je više od simbolike povezivanja, naveo je dalje.

Stari most je prepoznatljiv evropski i svjetski simbol, sjajno arhitektonsko ostvarenje koje povezuje ljude, kulture i tradicije.

– Ponosan sam što smo okupljeni oko ideje dijaloga, zajedništva i budućnosti. Ništa na svijetu ne simbolizira zajedništvo kao mostovi. Oni se grade ne zbog jedne, već zbog dvije obale. Isti slučaj je sa dijalogom. I za dijalog su potrebne dvije strane. Šaljemo poruku mira i dijaloga regiji i svijetu. Naše poruke su univerzalne. Umjesto provalija gradimo mostove, umjesto monologa afirmišemo dijalog, umjesto prošlosti oslobodimo potencijale budućnosti. Gradimo i povezujmo ljude i obale. Mi smo država u kojoj je sve zajedničko, i sreća, i nesreća, i uspjeh, i neuspjeh… Potrudimo se da je više sreće, radosti i uspjeha svih nas zajedno. Kao što su naši preci gradili mostove, tako moramo i mi. Pred nama je dovršetak izgradnje dva najvažnija mosta – to su mostovi prema evropskom i evroatlantskom savezu država, rekao je između ostalog Bećirović.

U ime Centra za mir direktor Safet Oručević je zahvalio gostima, prije svih ljudima iz Svjetske banke, UNESCO-a, Fondacije Aga Kan, za koje je rekao da su “roditelji Mostara2.

– Ovo je bio sprženi komad poput Hirošime. Oni su došli na moju molbu, prepoznali su ideju i došlo je do pomirenja. Ali imamo još mnogo posla. Moramo biti mudri i korak po korak graditi BiH, kazao je u svom izlaganju Oručević.

Svečano je, također, obilježeno 30 godina partnerstva između Svjetske banke i Bosne i Hercegovine, pišu vijesti.ba.

Facebook komentari