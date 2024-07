Meteorolozi u BiH objavili dugoročnu prognozu: Evo kada nam stiže novi talas vrućine

Sparno i promjenljivo vrijeme prognozira se do 24. jula. Pljuskovite padavine i grmljavina, očekuje se širom Bosne i Hercegovine, a nešto intenzivnije izgledne su na sjeveru i zapadu Bosne.

Potom od 25. jula do kraja prognoznog perioda stabilno i sunčano vrijeme širom zemlje, uz temperature zraka u granicama prosječnih za ovo doba godine uz trend porasta, prenosi Novi.

Nova nestabilnost prognozira se od 2. augusta sa padavinama u centralnim i istočnim predjelima Bosne.

Ugodne temperature zraka očekuje se do 28. jula sa minimalnim u Bosni od 14 do 19, u Hercegovini od 20 do 25 °C i maksimalnim širom zemlje od 29 do 34 °C, a na krajnjem jugu i sjeveru i do 38 °C.

Period sa natprosječno visokim temperaturama zraka prognozira se od 30. jula uz jutarnje u Bosni od 18 do 23 te Hercegovini od 21 do 26, danju u Bosni i Hercegovini između 36 i 41 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

