U narednih nekoliko dana slijedi obrt: Meteorolozi najavili osjetno zahlađenje od večeras

Naime, u njihovoj zvaničnoj objavi se navodi da nam od naredne sedmice dolaze ugodniji ljetni dani.

“Polako ali sigurno, dolaze nam nešto ugodniji i podnošljiviji ljetni dani. Do kraja ove sedmice postepen, a prema sredini iduće i osjetniji pad temperatura. Očekuje nas i više nestabilnog vremena ali padavine idalje lokalne. Međutim svakodnevna pojava lokalnih pljuskova na kraju bi rezultovala tome da veći dio zemlje do kraja jula dobije barem prolazno kišu. Najmanje padavina na jugu zemlje”, naveli su u objavi, prenosi Novi.

Prema podacima Federalnog hidrometerološkog zavoda u ponedjeljak nas očekuje sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju širom zemlje. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, a moguća je i pojava grada. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 35 stepeni. Dok nas u utorak očekuje umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu i zapadu može pasti i malo kiše. Krajem dana, jače naoblačenje sa padavinama. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

Početak mjeseca augusta obilježit će nešto niže i ugodnije vrijednosti temperature zraka, sa minimalnim od 12 do 17 i maksimalnim od 23 do 29 stepeni.

