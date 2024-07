Kulminacija višegodišnjeg uznemiravanja: Vladimir Andrle prijavio FUP-u Amira Kabirija

Predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog društva “La Benevolencija” Vladimir Andrle prijavio je FUP-u vlasnika Aluminija Amira Grossa Kabirija. Danas sam FUP-u prijavio Amira Grossa Kabirija zbog prijetnji koje mi je uputio jučer. Jučerašnje prijetnje su kulminacija njegovog višegodišnjeg uznemiravanja i etiketiranja da sam podržavalac radikalnih islamista, sluga režima, ali i islamista – rekao je Andrle.

On je dodao da je sve zbog toga što se zalaže za zajednički život građana BiH, što ima empatiju i što ljude isključivo dijeli na dobre i loše,piše Avaz

– Nikome neću dozvoliti da me ušutka i da me udalji od ljudskih vrijednosti. Nema tog novca i utjecaja koji to može uraditi – poručio je Andrle.

