BHMeteo upozorava: Nevrijeme iz Slovenije bi moglo doći u BiH. Evo koji su dijelovi prvi na udaru

U Sloveniji i na sjeverozapadu Hrvatske večeras burno, lokalno ima nevremena. Ukoliko ovi sistemi ‘prežive’ u oslabljenoj formi za nekoliko sati mogli bi zahvatiti dijelove krajnjeg sjeverozapada Bosne.

Advertisement

Inače današnji dan ali i jučerašnji prolaze u odlikama pravog ljeta. Kao što smo i najavili stigle su nam vrućine. Mostar se danas zagrijao na 34,1°C.

Ugledao bivšu suprugu sa muškarcem, za jedan minut počinio sedam kaznenih djela

TRENDING

Ugledao bivšu suprugu sa muškarcem, za jedan minut počinio sedam kaznenih djela

Dominira sunčano vrijeme ali uz dnevni razvoj naoblake rijeđe uz poneki pljusak/nevrijeme kakvo trenutno vlada na području Bugojna.

Slično vrijeme pratit će nas i do kraja ove sedmice. Vruće, sparno, još malo toplije ali i neugodnije zbog porasta vlažnosti vazduha. Zbog toga atmosfera neće biti u potpunosti stabilna. Uz sunčano vrijeme, za očekivati je i lokalne pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno sutra”, napisali su na Facebook stranici BHMeteo.

Bh. meteorolozi najavili sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u planinskim i sjevernim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena.

Dolazi doba hladne La Niñe: Vremenski ekstremi će se osjetiti i u BiH

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 32 stepena Radiosarajevopiše

Facebook komentari