Troje mladih u Italiji odnijela voda, netom prije se zagrlili. Gubi im se svaki trag

Kako piše lokalni portal Udine Today, radi se o 21-godišnjoj Talijanki i dvoje mladih rumunjskog podrijetla. Još nije utvrđeno zašto se i kako njih troje uopće našlo u rijeci,piše Index

Gubi im se svaki trag

Spasilačke službe tragaju za njima, no bez uspjeha.

Vodostaj rijeke porastao je u nekoliko minuta, piše portal. Kao što pokazuje posljednja snimka, njih troje su se skupili i zagrlili kako bi se oduprli struji, ali to nije bilo dovoljno. Spasioci su im pokušali prići dizalicom i baciti im uže kako bi ih spasili, no nisu ih stigli zakačiti. Nedugo zatim odnijela ih je bujica i gubi im se svaki trag.Nisam odavde, ali mještani dobro znaju da se s rijekom ne bi trebalo igrati u uvjetima poput ovih nevremena”, rekao je jedan svjedok za portal. “To je lijepa rijeka, ali i opasna, voda može dosegnuti do 5 metara”, dodao je.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari