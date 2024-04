Dodik najavio: 2. maja u Srebrenici sjednica Vlade RS

Dodik je rekao da RS neće prihvatiti rezoluciju o Srebrenici o kojoj će se odlučivati u Generalnoj skupštini UN, jer je sve što je u njoj napisano laž.

On je istakao da iz tog razloga RS nema namjeru da stavlja u školske udžbenike nametnutu priču o genocidu, niti će obilježavati taj dan kako drugi žele, ali je spremna da Bošnjake pozove na život u miru.

– Ali, BiH na bazi toga da se jedan narod u njoj kvalifikuje kao genocidan, a drugi slavodobitan, ne može da živi – rekao je Dodik.

Dodik je naveo da se RS ne odriče Srebrenice kao svoje lokalne zajednice i prihvata dešavanja u tom mjestu 1995. godine kao zločin.

– Ako nam bude pružena prilika 2. maja ćemo odnijeti vijence u Potočare ako to ne vrijeđa nikoga. Ne bojim se da bi mogao da prođem kao /predsjednik Srbije Aleksandar/ Vučić koji je došao da se pokloni žrtvama, izjavi saučešće, a dobio je kamen u glavu i niko za to nije odgovarao – rekao je Dodik.

On je dodao da će u Generalnoj skupštini UN vjerovatno više od 40 zemalja biti protiv Rezolucije o Srebrenici, a oko 80 uzdržanih, što je skoro dvotrećinska većina koja nije “za”.

– Broj onih koji su `za` je daleko manji od onih koji su protiv i uzdržani, što bi po važećem načinu odlučivanja u UN trebalo da znači da rezolucija nije dobila podršku. Međutim, to će Amerikanci, kao i uvijek, prilagoditi samo sebi – naglasio je Dodik.

On je naveo da je problem “odnos bosanskih muslimana prema događajima i narodima u BiH, jer kao narod koji sebe smatra većinskim trebalo bi da budu zainteresovani za BiH, a rade sve da učine gotovo neizdrživom poziciju jednog naroda”.

– Iz tog razloga mi nećemo da budemo sa vama. Spremni smo da svakom Bošnjaku koji želi da živi u RS damo i veća prava nego što bi imala srpska zajednica, a vi ste spremni samo da klevećete, lažete – rekao je Dodik.

On je naveo da Bošnjacima nije sporno ponašanje ambasadora BiH pri UN Zlatka Lagumdžije, koji “radi samostalno i mimo odluka Predsjedništva BiH, a sporno im je ponašanje srpskih ambasadora koji ukazuju na te propuste”.

– Takvo ponašanje Lagumdžije govori da on ima u vidu neku drugu BiH a ne ustavnu. On je srušio tu ustavnu BiH i nemojte nama pripisivati tu priču. Srušio je proces donošenja odluka u BiH, a ako ste to uradili vi ste prekršili zakon, a onda treba da odgovarate. Ako ne odgovarate onda ste srušili sistem u BiH – konstatovao je Dodik i naglasio da član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odlično radi svoj posao.

Predsjednik RS je ukazao da su bošnjački političari spremni da zloupotrebe sistem BiH za svoje stranačke i nacionalne priče, a predstavnike Srpske optužuju za nacionalizam i da krše Dejtonski sporazum.

Dodik je rekao da se u FBiH uvukao ozbiljan kriminal u pravosuđe, da su im u zatvorima najodgovorniji ljudi iz suda, policije i ostali koji donose odluke, a jedino se bave putovanjem predsjednika RS u Rusiju.

On je ocijenio i da je bošnjačko glasanje za prijem Kosova u Vijeće Evrope, zajedno sa rezolucijom o Srebrenici, udruženi poduhvat zlih namjera protiv srpskog naroda.

– Ako držite do BiH, kako možete glasati za Kosovo ako BiH nije priznala Kosovo? Nije to stvar pojedinca, nije vlasništvo jednog čovjeka ili naroda, pa ne možete onda vi odlučivati… Priznali bi Kosovo, a ne bi Republiku Srpsku. Nećete? Pa šta hoćete? Sve su to spekulativne i imaginarne stvari koje se pokušavaju nametnuti kao neka ozbiljna politika BiH, sve je to laž – istakao je Dodik i dodao da bi Bošnjaci glasali za sve što je protiv srpskog naroda.

On je naglasio da nije nacionalista, da nikoga ne mrzi, ali da je ovdje riječ o politici i da se suprotstavlja pokušajima da se kolektivno Srbi ocrne, za šta Bošnjaci koristite mehanizme propagandnog svijeta koje nameće SAD, umjesto da zaštite jedan konstitutivni narod.

– Ako su već oni koji su počinili zločine u Srebrenici odgovarali, šta hoćete više? Srebrenica je u Republici Srpskoj i nijedne godine nismo zabranili da se obilježava njihova godišnjica – rekao je Dodik,pišu Vijesti

On je ponovio da “u Srebrenici nije bilo genocida, da su u tom periodu žene i djeca sklonjeni na sigurno, kao i da postoje dokazi o međusobnom ubijanju muslimana”.

Dodik je naveo da naučnicima ne dozvoljavaju da se bave ovim pitanjima, a advokatima onih koji su u sudskim procesima zabranjuju da o tome pričaju.

– Znači ide se na zabranu negiranja, a to znači da se nije desilo, da se desilo ne bi trebala zabrana. Nije genocid, zločin jeste, ali ono što ste uradili prema Srbima nije ništa manji zločin – zaključio je Dodik.

