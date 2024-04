Slučaj koji je šokirao državu: Otac pod istragom za silovanje dječaka, majka sve znala, a nije prijavila

Objava Elme i Harisa Žužića iz Sarajeva, koji su donedavno bili hranitelji bebe čiji je otac seksualno zlostavljao njenog brata, dječaka od pet godina, uznemirila je javnost u BiH.

Priča je postala još šokantnija kada je, prema uputi Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, Općinski sud donio rješenje da djeca trebaju biti vraćena majci koja nije prijavila slučaj zlostavljanja, te bi djeca postala dostupna ocu zlostavljaču koji je na slobodi.

Podnijeli tužbu

– Jeste li zaboravili slučaj dječaka Smaje Ćesira?! Zločinci su osuđeni, a nadležni i njihova odgovornost? Izgledno je da imamo u neposrednom okruženju još jednog Smaju koji je živ. Dječak od pet godina seksualno je zlostavljan dvije godine od oca. To nije negdje tamo, nego ovdje, u bliskom okruženju. Pitate li se šta je s majkom, da li je znala? Znala je, gledala je i šutjela dvije godine… Odlučili smo da uzmemo bebu od četiri mjeseca, sestru dječaka za kojeg postoje indicije da je silovan, jer su nas uvjeravali da nikome neće pasti na pamet djecu vratiti biološkoj majci – naveli su u svojoj objavi Elma i Haris Žužić.

U izjavi za “Avaz” Elma Žužić je navela da su ona i suprug odbili da predaju bebu, jer je otac na slobodi, a i dječak je postao agresivan prema sestrici, te su uložili žalbu na rješenje kojim je Sud odlučio da se djeca vrate majci.

– To rješenje je doneseno, između ostalog, na osnovu prijedloga nadležne socijalne službe. Oni su dali prijedlog, mi smo izvršili pritisak na tu socijalnu službu, pa su oni uložili žalbu na svoj vlastiti prijedlog, a onda smo „zakuhali“ s njima te su oni povukli svoju žalbu. Nas je to navelo na razmišljanje da su neprofesionalni, jer nikakve okolnosti se nisu promijenile od trenutka kad su djecu uzeli od majke do trenutka kad su ih odlučili vratiti – kazala je za „Avaz“ Elma Žužić.

Vodi se istraga

Dodala je da se protiv oca vodi istraga u Tužilaštvu te da se vještači medicinska dokumentacija.

– Naravno, čovjek je na slobodi. Vjerujte mi, što se tiče socijalne službe, trenutno smo veći zločinci moj suprug i ja jer nećemo da vratimo dijete, nego čitava biološka porodica – navela je Žužić.

Prema njenim riječima, Centar za socijalni rad im je poništio sve moguće papire, pa dijete nema ni zdravstveno osiguranje posljednjih pet mjeseci. Beba je bila osigurana preko majke koja se vratila svojoj majci u drugi grad, promijenila je mjesto prebivališta. S obzirom na to da je djevojčica bila osigurana preko majke, promjenom prebivališta ona je to osiguranje izgubila.

Bebu sada liječe privatno, a iz Centra im je rečeno da dijete vrate majci pa će biti zdravstveno osigurano.

– Mi s ovim trenutno završavamo priču o pomoći djeci bez adekvatnog roditeljskog staranja. Oni su nas natjerali da mi više ne želimo da budemo apsolutno dio nikakve priče sa socijalnom službom. Moj suprug i ja se nemamo čega plašiti, zato smo objavili sve na Facebooku i, iskreno da vam kažem, to je post očajnika. Oni žele da sudski izvršitelji izuzmu dijete od nas. Spremni smo da platimo i kaznu. Ovo je borba s vjetrenjačama i oni su, vjerujte, nedodirljivi. Prije nego što smo izašli u javnost, upoznali smo se s ovim predmetom, ali jednostavno, socijalna služba je jedna čahura i oni smatraju da su nedodirljivi i da apsolutno ne postoji ustanova koja može njihova rješenja da poljulja – zaključuje Elma Žužić.

