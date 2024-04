Olujni vjetar stigao u Bosnu i Hercegovinu

U narednim satima će se kretati postepeno ka jugu. Večeras, formiranjem ciklona zapadno od nas, se očekuje intenziviranje padavina nad našim krajevima. Od večeras pa do srijede (17.04.) poslijepodne padavina će biti u većem dijelu zemlje, uz lokalno obilnije.Daljim padom temperature, susnježice i snijega prolazno tokom noći na srijedu ili u srijedu ujutro lokalno može biti i u nizinama Bosne. U višim krajevima, iznad 600/700 mnv, lokalno se očekuje formiranje snježnog pokrivača visine između 2 i 10 cm do srijede poslijepodne”, najavili su danas iz BHMeteo.A, u međuvremenu snijeg je stigao do Bosne i Hercegovine. Kako su objavili lokalni mediji, snijeg je već stigao do Krajine, te trenutno pada u Bosanskom Novom, u okolini Bihaća, Dubice, Potkozarja… građani kažu, pahulje su kao ‘perje’,piše Radiosarajevo

Kako poručuju meteorolozi: “Lokalno pada sve do nizina. U narednim satima u planinskim krajevima ovog dijela zemlje ‘kijamet’.”

Facebook komentari