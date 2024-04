Advokat Ifet Feraget za “Avaz”: Alisi Mutap se isplati ići na robiju da ne bi otkrila ko su ubice Dženana Memića

Sud BiH danas je izrekao presudu kojom je Alisa Mutap pravosnažno osuđena na dvije i po godine zatvora, a policajac Hasan Dupovac oslobođen optužbi. Pravni zastupnik porodice Memić, advokat Ifet Feraget još nije bio u prilici da je pročita ali za Avaz iznosi prve ocjene, te najavljuje drugi dio pravne borbe koja bi trebala voditi ka otkrivanju ubica Dženana Memića, ali i onih koji su ga štitili usmjeravajući istragu u pogrešnom pravcu.

– Što se tiče Alise Mutap to je bilo jasno i prije osam godina kada sam Murizu i rekao da će se, kada je ona u pitanju, stvari završiti na ovaj način. Što se tiče Hasana Dupovca nisam zadovoljan sa presudom, jer nekako je očigledno svakome da Alisa Mutap nema tu moć da izvrši ovakvu vrstu nasilja nad vladavinom prava. Ovdje je očigledno u pitanju jedno sistemsko, organizovano zataškavanje ubistva. Svi znamo da je Dupovac, kao iskusan policijski službenik, Alisu Mutap saslušavao pred njenim roditeljima. Ja nikad za tako nešto nisam čuo. Nikada. Mi znamo da je on izuzimao snimke video nadzora bez naredbe Suda, da ih nije predao gdje je trebao, da je njegov podređeni službenik odmah tužiocu Merisu Ćatu rekao da to nije saobraćajna nesreća, pa je nama ipak trebalo pet godina dok nismo pred Vrhovnim sudom dokazali pravosnažnom presudom da ovo nije bila saobraćajna nesreća. Sad je pravosnažnom presudom Suda BiH dokazano da je Alisa Mutap lažno svjedočila – kaže Feraget za “Avaz”.

Otvaraju se vrata drugom dijelu postupka

Dodaje da su lažno svjedočenje Mutap omogućili sudski vještaci lažnim nalazima po kojima je imala nepostojeću amneziju. Zbog toga današnja presuda otvara vrata drugom dijelu postupka, kaže Feraget, potvrđujući informacije koje je Avaz objavio tokom dana da se očekuje nova optužnica u predmetu “Dženan Memić” kojom će biti obuhvaćeno više od deset osoba.

– Drugim dijelom postupka će biti obuhvaćeni, prije svega, tužioci, tadašnja glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, koja je tog famoznog 15.3.2016. godine Murizu Memiću rekla: “Ja ne dam Alisu”. Evo, uzeše joj Alisu, a sad je i ona na redu. Zatim Meris Ćato, kao postupaju tužilac. Tu su pravila vrlo jasna, samo tužilac je taj koji vodi istragu, policija ne vodi istragu. Ovdje su propusti napravljeni i od strane pripadnika MUP-a KS, a posebno od strane Tužilaštva KS. Ovaj drugi dio će biti značajan i po pitanju procesuiranja sudskih vještaka, koji su sačinili lažne nalaze o toj lažnoj saobraćajnoj nesreći i lažnoj amneziji. Gorak je nekako ukus u ustima. Država još uvijek nije u toj mjeri zrela da se bori sa devijacijama u sistemu i to je možda naš glavni problem. Ono što se kaže “vrana vrani oči ne vadi” – ističe Feraget za “Avaz”.

Radikalnije promjene

On smatra da je krajnje vrijeme za radikalnije promjene u pravosuđu, jer su očigledni neprimjereni kontakti, utjecaj na sud i tužilaštvo, te da smo još uvijek daleko od nezavisnog pravosuđa. Borba za istinu ipak neće stati, a šutnja Mutap i njena spremnost da ide u zatvor ali da ne otkrije ko stoji iza ubistva pokazuje da se radi o moćnoj i važnoj osobi.piše Avaz

– Ovom presudom je potvrđeno da Alisa Mutap zna ko su ubice Dženana Memića. Dakle, njoj se sad isplati da ide na robiju da ne bi otkrila ko su njegove ubice. Kad pogledamo cijelu stvar s tog aspekta, a posljedice njenog krivičnog djela su strašne, onda je ta njena kazna mizerna. Ona štiti nekog ko ima moć da izvrši nasilje nad vladavinom prava. Meni nije drago što moram nešto ovako reći, ali ovo govorim iz pozicije oštećenog Muriza Memića koji je svih ovih osam godina ne znam koliko puta i koji je to nivo viktimizacije … to je nešto što normalan čovjek ne može da izdrži. Sistem još uvijek nije spreman da se obračunava sa ljudima iz sistema. To bi, po meni, bila neka glavna dijagnoza – kaže advokat Ifet Feraget.

