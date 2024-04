Meteorolozi za dane Bajrama najavili zahlađenje i kišu

Polje povišenog zračnog pritiska i topla zračna masa sa juga, narednih dana diktiraće vremenske prilike u Bosni i Hercegovini. Do 10. aprila prognozira se sunčano i toplo vrijeme, posebno na sjeveroistoku Bosne.

Od 11. do 13. aprila (dani Bajrama) očekuje se pogoršanje uz kratkotrajne padavine i blagu promjenu temperaturnog režima u smislu nešto nižih vrijednosti.

Potom od 14. do 19. aprila, odnosno, do kraja prognoznog perioda, izgledno je stabilno vrijeme uz natprosječno visoke temperature zraka,pišu Vijesti

Do 10. aprila, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 9 do 14, u Hercegovini od 11 do 16 °C, danju u većem dijelu Bosne i Hercegovine do 28 °C, samo na sjeveru odnosno sjeveroistoku Bosne do 30 °C.

Od 11. aprila do kraja prognoznog perioda, očekivane temperature zraka tokom jutra kretaće se od 7 do 12 u Bosni, u Hercegovini od 9 do 14 °C, a maksimalne u Bosni do 21 u Hercegovini do 25 °C.

