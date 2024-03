Novak Đoković gradi kuću u Visokom?

Kako “Kurir” saznaje od dobroobaviještenog izvora, teniser odlučio je da za svoju porodicu i sebe izgradi dom u Visokom, u neposrednoj blizini “najveće i najstarije piramide na svijetu”, tzv. bosanske piramide Sunca.

“Novak obožava Visoko. On je ovo mjesto odabrao za jedno od onih gdje se resetuje i puni energijom. Uvijek kad dođe, izuzetno je raspoložen i pun pozitivne energije, koju uvijek dodatno dobije kada god posjeti piramide u Bosni. Često dolazi poslije velikih pobjeda, ali i poslije nekih teških momenata, kao što je to bio slučaj poslije deportacije iz Australije ili suspenzije i izbacivanja sa US opena 2020. godine. Dosad je uvijek iznajmljivao isti smještaj, pa je tako boravio u jednoj velikoj kući sagrađenoj od prirodnih materijala, koja je okružena šumom i zelenilom sa svih strana” govori “Kurirov” izvor.

Još dodaje:

“On je tu pronašao svoju oazu i skriveni kutak daleko od očiju javnosti. Ipak, nedavno je odlučio da je to mjesto gdje želi da za svoje najbliže i sebe izgradi novu kuću, tako da se odmah počelo s realizacijom tog projekta. Kuća se gradi na privatnom posjedu. Neće to biti velika građevina, gledaće da se utopi u sredinu i da bude od prirodnih materijala – od kamena i drveta i u skladu s prirodom. Sasvim dovoljna za njega i njegovu porodicu kad odluče da u miru provedu slobodno vrijeme. Na odličnoj je lokaciji, odmah prekoputa tunela, gdje su i sjedište fondacije i kuća domaćina Semira” ispričao je sagovornik “Kurira”.

Prema njegovim riječima, Nole u Visokom ponekad provodi i po mjesec dana, tako da je sasvim logično što je riješio da ima svoju nekretninu u kojoj će boraviti svaki put kad bude dolazio na ovo zanimljivo mjesto.

“Ni sam ne znam koliko je puta naš Nole boravio ovdje. Uvijek dođe privatnim avionom do Sarajeva, pa se onda vozi do nas. Skoro je bio mjesec dana. Dan mu je ispunjen od jutra do večeri: meditira u tunelima, šeta parkom i šumom, trenira na terenu, na čijem je otvaranju i bio. Jako je ljubazan i svi su oduševljeni što ga vide i koliko odiše pozitivnom energijom. Ništa nije čudno da ovdje ljudi dođu, uđu u tunel ili šetaju po kompleksu i da nalete na Novaka. Svima priča kako je ovdje našao svoj spokoj i mir. Mnogi i dolaze samo zbog njega i njegovih riječi o ovom mjestu. Obilazi i prodavnice po kompleksu, gdje kupuje tu zdravu hranu i preparate koje koristi u prehrani. Voli da se šali, pravi je čovjek iz naroda” završava izvor.

Podsjetimo, i sam Novak je za medije jednom prilikom govorio koliko je oduševljen ovim mjestom, gdje je sad odlučio da sagradi novi dom.

“Bio sam na mnogim energetskim mjestima na našoj planeti, ali nijedno nije ovako snažno. Ako postoji raj na zemlji, onda je to ovdje. Ovo je kuća moje duše. Ima nekoliko mjesta u životu koje sam posjetio gdje se osjećam potpuno ispunjeno u svakom pogledu.”

Još je dodao:

“Ovo je jedinstveno iskustvo za mene. Ja jesam u tom, kako ga zovu danas, alternativnom svijetu, iako znamo da je to originalan svijet već preko decenije, bio sam na raznim mjestima koja su smatrana za energetska čvorišta i imaju koncentrične krugove. Ljudi tek polako ulaze u razumijevanje suštine svega. Moj subjektivni osjećaj je fenomenalan i fasciniran sam piramidom Sunca” rekao je Novak, prenosi BN

