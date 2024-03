Čović:Rekao je da će to biti dvodnevna svetkovina,u BiH se neće raditi na dan izbora u Hrvatskoj

Danas se pokušavaju potruditi da upravo radnim danima, 16. i 17. stvore ambijent da dijaspora ne izađe i ne glasa za naše predstavnike. E sad, vrlo jasno, da ne bi o tome pretjerano raspravljali. Ničim izazvani, ali Hrvati Bosne i Hercegovine nisu dijaspora, oni su jednakopravan konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini – rekao je Čović.

Organizacija kroz školske institucije

Nakon toga je poručio da se ni u BiH neće raditi zbog hrvatskih izbora.

– Poruka za sve one koji su razmišljali da se možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće moći organizirati aktivnosti izbora jer su dominantno dosad organizirani kroz školske institucije, to je bila jedina mogućnost. E pa sad odgovor i vama i svima onima koji slušaju, a i njima. Bit će za nas kao i za vas neradni dan. Samo će to kod nas biti svetkovina – rekao je Čović i dobio velike ovacije HDZ-ovaca,piše Avaz

Dvodnevna svetkovina

Kazao je da će to biti dvodnevna svetkovina.

– Za one koji ne znaju, mi smo planirali 16. aprila otvoriti privredni sajam u Mostaru, zemlja partner ove godine je Hrvatska. To je jubilarni 25. sajam pa je tako priličilo. Predsjednik Vlade je planirao doći 15. navečer s drugim predsjednicima vlada iz okruženja, a 16. otvoriti taj sajam. Ja sam siguran da ovi datumi to ni na koji način neće poremetiti i da ćemo se okupiti dolje da pošaljemo poruku uime svih Hrvata koji žive u BiH – nema zabluda i nema mjesta dodvoravanju Hrvatima BiH – kazao je šef HDZ-a BiH.

Dodao je da su svi oni koji su vjerovali da će ove izbore nekako razdijeliti, poruka je jasna:

– Organizirat ćemo se kao što smo se organizirali zadnjih 30 godina od Domovinskog rata do danas. Zbog toga upravo hvala tebi, dragi prijatelju, dragi Andrej.

