Kraj februara donosi veliku promjenu vremena

Prema njegovim riječima, poslije 23. februara ponovo relativno toplo i mogućnost bilo kakvog konkretnijeg pogoršanja i zahlađenja za sada stoji tek za sam kraj mjeseca, do tada bez bilo kakvih zimskih odlika vremena.

“Do subote poslije podne pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno, suho i relativno toplo. Jutarnji minimumi uglavnom do 0 do +6, lokalno oko -3 stepena Celzijusa. U toku dana znatno iznad prosjeka uz maksimume od +7 do +15 stepeni Celzijusa.U subotu uveče na sjeverozapadu, a u nedjelju tokom dana i nad ostalim predjelima regiona uz prolazno naoblačenje samo ponegdje pojava slabe kiše. Vjetar u nedjelju umjeren, sjeverozapadni ali bez jačih udara. Subota i dalje vrlo topla, a u nedjelju neznatno svježije uz maksimume od +5 do +11 stepeni Celzijusa”, naveo je Ćubrilo.

Početkom sljedeće sedmice i dalje relativno toplo, ali bez esktremno visokih temperatura. Kako kaže, padavine se moguće oko 20. februara i donio bi ih vrlo slab ciklon nad Italijom.

“Svakako bi ih više bilo nad južnim i središnjim predjelima, dok bi se snježna granica nalazila veoma visoko na oko 900mnv. Od ponedjeljka do srijede vetar slab do umeren, sjeverozapadni uz maksimume od +4 do +12 stepeni Celzijusa.Zatim bi ka nama ojačalo polje anticiklona, dok bi se serija veoma snažnih ciklona premještala preko zapadne i sjeverne Evrope. Ka nama bi po zapadnoj periferiji tog anticiklona ponovo strujao veoma topao vazduh te bi maksimumi bili znatno iznad prosjeka i oko 25. februara bi se lokalno mogli kretati i blizu +17 stepeni Celzijusa, dakle pravo proljetno vrijeme i gotovo je sigurno da će se vegetacija do kraja ovog mjeseca u velikon mjeri pokrenuti.

Neka mogućnost jaćeg pogoršanja i zahlađenja uz konkretnije padavine i snijeg prije svega na planinama je moguća pred sam kraj mjeseca i nadam se da će na tome i ostati. Bilo kakvo jače zahlađenje, pojava snijega i mraza u nizijama bi tada samo napravila nepopravljivu štetu na biljkama i usjevima. Na žalost u martu, posebno u prvih desetak dana ovog mjeseca uz idealnu sinoptiku još uvijek može biti i jačih, hladnih prodora,piše Radiosarajevo

Nadam se da će oni ove godine izostati, ali sa ovako toplim februarom vjerovatnoća kasnih, hladnih, prodora je jako visoka. Narednih dana svakako bez bilo kakvih zimskih odlika vremena uz rijetke i slabe padavine”, naveo je Marko Ćubrilo u novoj prognozi.

Facebook komentari