Sladićeva prognoza za februar: Možda da se “hvatamo za glavu”

Koliko su ove temeprature iznad prosjeka?

Danas temperature idu i do 18 stepeni Celzijusa, naredih dana i do 20, a u ovom centralnom planinskom pojasu uglavnom će biti od 12 do 16 stepeni. To su temperature zraka za nekih 8 do 10 stepeni iznad prosjeka. Samo da dodaom – nije praksa da se imenuju anticiklone, imenuju se jedino oluje i uragani koji mogu pričiniti neku materijalnu štetu.

Ipak još uvijek ne možemo otpisati zimu?

Generalno gledano mi možemo govoriti da će u drugom dijelu februara doći do tranzicije vremenskih prilika, još ne možemo otpisati zimu. Očekujemo tada više prodora hladnih masa sa sjevera kontinenta. Treba istaći da će narednih pet do sedam dana biti sa vrlo malom količinom padavina, ali će se nakon toga sve više navlačiti oblaci sa zapada. Vlažan zrak će sve više prodirati iz oblasti Mediterana koji će nam uzrokovati razliku u pritisku i temperaturama. Od petka, naročito od idućeg vikenda, bit će uslova za umjeren do jak jugo sa povremenim olujnim udarima. Poslije 12. februara bit će primjerenije temperature zraka za ovaj mjesec.

Anticiklona o kojoj se danima piše, nazivaju je “Zeusom” i “Ubicom zime”, nije nešto čemu nismo svjedločili u prošlosti?

Imali smo i jačih anticiklona, pa nismo toliko davali značaj takvim sistemima. Ne dešava se ništa značajno. Jedino gdje se daje potencijal ovoj anticikloni jeste da su temperature zraka veće od prosjeka. Možda više da se zabrinemo što nam je količina snijega na planinama toliko niska da bi se mogli hvatati za glavu,piše N1

Zašto da se “hvatamo za glavu”?

Zbog turizma, ali i zbog toga što ako uzmemo u obzir da sve češće imamo suše, da nemamo nekih većih signala za padavine narednih mjeseci – i kada se pogledaju globalne konekcije i parametri – možemo onda okvirno govoriti da zbog “mršave zime” sebe dovodimo u nezgodnu situaciju. Ne možemo obnoviti naše rezervoare i možem očekivati da ćemo imati određenih poteškoća. Dakle, bolje bi bilo da se zabrinemo što planine nemaju snijeg jer kad god smo imali te probleme nije bilo baš najpovljnije u narednom periodu.

