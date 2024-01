Evo kome je Mihajlo pred smrt poslao POSLJEDNJU PORUKU: Janjuš kroz suze opisao kako se OSJEĆAO

Marko Janjušević Janjuš kada je izašao iz rijalitija “Elita 7” zbog smrti rođenog brata Mihaila Janjuševića, a kako mediji prenose, u stanu na Dorćolu gdje je izvršio suicid, pronašao je oproštajno pismo, piše srbija danas.

Pismo se našlo u Mihailovom telefonu, a po njegovim rečima, kada je došao u posed telefona rođenog brata, jedini je uspeo da ga otključa.

– Poslao je majci tri srca, poslednje što je poslao je bilo to, postavio je majku na pozadinu i stavio je majkin rođendan kao šifru na telefonu. Pogodio sam šifru iz prve, odmah – rekao je Janjuš nedavno u emisiji Amidži šou.

On nije hteo da otkriva da je baš u telefonu pronašao i poslednje reči svog brata, zbog toga što nije želeo da sekira svoju majku. kasnije je Janjuš upak priznao da je shvatio šta je razlog što se njegov brat ubio. On je otkrio da je ipak znao o čemu se radi, o tome je javno i progovorio:

– Jao, šta nas snađe brate moj, je l’ ja moram da pričam o ovim stvarima ovde, kakva muka brate i ne mogu, moram da sam normalan, razumeš, da mi se majka ne sekira na sve muke kakve ima. Šta nas snađe moj brate, ne možeš da zamisliš, mnogo je to teško sve. Da se to desilo ne mogu da verujem, noćima nisam spavao i ne možeš da zamisliš da se to desilo. Da se nagrdimo tako, za ceo život, muka. Neću ni da pričam šta je uzrok, jer ga ne zna niko ovde, samo znam kolika je to muka. i na kraju moraš da nastaviš da živiš i da zarađuješ za svoje, zato moram da budem tu, a glava mi je na trista strana. Ne možeš da zamisliš kakav je ovo pakao u glavi, 27. godina da neko ima i da se to desi – pričao je Janjuš, piše Srbija Danas.

