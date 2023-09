EU zabrinuta raspoređivanjem vojske Srbije pored granice sa Kosovom

Evropska unija (EU) je veoma zabrinuta jačanjem prisustva vojske Srbije pored granice sa Kosovom, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borrell.

FILE PHOTO: European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks to members of the media ahead of a EU-US Energy Council Ministerial Meeting in Brussels , Belgium April 4, 2023. The U.S. Secretary of State will take part later today in a two days Nato foreign ministers council. Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo