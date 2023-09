Reisul-ulema na lokalitetu Lakišića harema: Mi ćemo se boriti za pravdu, jer osim pravde mi se ničemu drugom i ne nadamo

Reisul-ulemu Kavazovića je mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović informirao o najrelevantnijim činjenicama višedecenijskog administrativno-pravnog nasilja izvršenog nad ovom, od Islamske zajednice oduzetom, vakufskom imovinom.

„Smatramo izuzetno važnim da je reisul-ulema danas u posjeti Mostaru, jer je to jedan od pokazatelja da naš narod ovdje u ovom prostoru nije ostavljen i izgubljen narod. Naš narod je predan i posvećen da ovdje gradi suživot sa drugim narodima i drugim vjerama, u miru, zajedništvu, razumijevanju i toleranciji, što smo potvrdili svojim dosadašnjim radom i djelovanjem“, ocijenio je muftija Dedović.

Podsjetio je kako je reisul-ulema 30. augusta prošle godine čelnicima Grada Mostara poslao pismo sa 17 navedenih zahtjeva Islamske zajednice koji su godinama neopravdano držani u ladicama i koji nisu na vrijeme rješavani, čime je Islamska zajednica bezrazložno i neopravdano ignorirana.

„Evo, prošla je godina dana od tada i tek nakon podizanjem građanskih protesta Grad nas je prihvatio kao sagovornike da čuje šta želimo i šta smo u tom zahtjevu naveli kao našu potrebu. Apsurd je da gradonačelnik Mostara nakon godinu dana nije u stanju od svojih službi za urbanizam dobiti cjelovitu informaciju o našim

blokiranim zahtjevima“, kazao je muftija.

Napomenuo je kako je na posljednjem sastanku gradonačelnik 6. jula obećao da će četiri zahjeva Islamske zajednice biti riješena, što se još uvijek nije desilo.

„Još uvijek nemamo napismeno da je išta od toga riješeno i ne možemo se pomiriti sa činjenicom da se traže izgovori i da se blokira naš rad. Mi nismo odustali ni od jednog mjesta, niti jedne tačke vakufske imovine, pa ni ovog lokaliteta. Ovaj lokalitet je u fokusu našeg interesovanja, jer je to i naš jasan izraz za izgradnjom multietničkog Mostara. A izgradnjom islamskog kulturnog centra u Centralnoj zoni, na ovom mjestu, želimo poslati miroljubivu poruku svijetu. Nikako osvajačku poruku i poruku mržnje“, naglasio je muftija.

Uz izraze podrške muftiji Dedoviću na svemu što je učinio u slučaju očuvanja dostojanstva Bošnjaka muslimana u Mostaru i zaštiti lokaliteta Islamske zajednice, reisul-ulema je još jednom potcrtao kako je Islamska zajednica u Mostaru sve aktivnosti koje je poduzimala radila uz saglasnost i koordinaciju s najvišim organima Islamske zajednice u BiH.

„Muftijna obaveza je, pored ostalog, da brine o svim problemima Islamske zajednice. Svi mi moramo biti svjesni da na svim prostorima postoje određeni problemi. Ovaj problem u Mostaru je više od toga i zato je potrebno uložiti mnogo više truda da ova pitanja budu razriješena“, rekao je reisu-ulema.

Uz konstataciju da Islamska zajednica to sama ne može razriješiti, zbog niza nadležnosti drugih institucija, reisul-ulema je ukazao na činjenice da se i ovdje radilo o procesima kontinuiranog oduzimanja vakufske imovine u proteklim vremenima.

„Od Austro-Ugarske do danas mi vidimo da se pravno nasilje nad ovim lokalitetom nastavlja. Radilo se to i u socijalističko vrijeme, evo radi se to i u ovo 'vučije-demokratsko vrijeme', jer se čini kao da je ovo vrijeme vukova u kojem važi zakon ko šta ugrabi-ugrabi. Zato smatram da je korisno što muftija ukazuje na nepravdu, što ukazuje na moguća rješenja u ovom gradu i što radi sve što je moguće da zaštiti lokalitet Lakišića harema“, kazao je reisul-ulema.

Apelirao je na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da čuju glas Bošnjaka, da čuju glas Islamske zajednice, da ga uvaže i da pronađu pravedno rješenje u vezi sa Lakišića haremom. Reisul-ulema nije želio komentirati detalje o gradnji zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, jer nije upoznat sa svim detaljima.

Izrazio je nadu da će nadležne državne institucije ovom pitanju posvetiti punu

pažnju.

„A, mi se nadamo da će i ovaj lokalitet biti obuhvaćen zakonom o restituciji. Nadamo se da će biti pravde i za nas u ovoj državi. Ako ne bude pravde za nas, neće biti pravde ni za koga. Mi ćemo se boriti za tu pravdu, jer osim pravde mi se ničemu drugom i ne nadamo“, poručio je reisul-ulema.

Podsjećamo,Islamska zajednica u Mostaru više od 20 godina ulaže ogromne napore da zakonskim putem dođe u posjed davno otuđenog zemljišta kako bi, zbog vjerskih i kulturnih potreba muslimana u gradu i Bošnjaka u Hercegovini, na tom lokalitetu izgradila reprezentativnu zgradu Islamskog kulturnog centra.

S druge strane, netransparentnim i rješenjima sumnjivih vrijednosti gradske vlasti su dozvolile izgradnju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, za koju je tokom nedavne posjete lider Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Dragan Čović kazao kako se radi o zgradi od vitalnog nacionalnog interesa za Hrvate u Bosni i

Hercegovini. U njoj će, prema Čovićevim projekcijama, biti smještene sve hrvatske nacionalne institucije.

