Najbogatija Bosanka ponovo u centru pažnje, rodila u 50. godini: ‘Bogatašice su me gledale kao naručenu mladu!’

Bosanskohercegovačka poduzetnica i zvijezda američkog realitya „The Real Housewives” Sanela Diana Jenkins (50) rodila je četvrto dijete, a sretnu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu.

„Dobrodošla na svijet, naša slatka djevojčice. Upoznajte Elodie Mae Book. Rođena je 8. kolovoza 2023.”, napisala je Sanela uz fotografije iz bolnice na kojima je s kćerkicom i zaručnikom.

Vijest o očekivanju bebe u američkim medijima proširila se u prosincu prošle godine. Sa svojim zaručnikom Asherom Monroeom ima već kćer Eliyanah (2). Iz prijašnjeg braka s Rogerom Jenkinsom ima sina Innisa i kćer Eneyju.

Sanela se djevojački prezivala Ćatić i živjela je u Bosni i Hercegovini iz koje je pobjegla tijekom opsade Sarajeva. Dio života živjela je u Splitu, a potom u Londonu gdje je upisala studij ekonomije i informatike, prenosi Jutarnji.hr.

Na fakultetu je upoznala 14 godina starijeg Rogera Jenkinsa za kojeg se udala 1999. Nakon deset godina braka tijekom razvoda je dobila pola njegova imetka u iznosu od 150 milijuna dolara.

– Hoće li mi uzeti polovicu novca? Naravno. Bez nje ne bih imao uspjeh koji imam. Volim Dajanu i divim joj se kao majci, poslovnoj ženi i kao briljantnoj ženi. Nastavili smo dalje i izuzetno smo zadovoljni svime što imamo. Dajana će uvijek biti veoma sretan dio mog života – rekao je u vrijeme rastave Roger za svjetske medije.

Njezin brat Irnis poginuo je kada je imao samo 21 godinu, a za njega je osnovala zakladu Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina. Trenutno se procjenjuje da je njezino bogatstvo vrijedno više od 300 milijuna eura.

– Bogate žene iz Londona uvijek su me gledale kao neku naručenu mladu iz istočne Europe. Shvatila sam, nažalost, družeći se sa ‘social girls‘, ako imaš veliki dijamantni prsten, razgovarat će s tobom, tako da sam nabavila dijamantni prsten. Kupio mi ga je moj dragi suprug kojeg je povrijedilo to kako su me gledali s visine – rekla je jednom prilikom.

