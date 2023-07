OTKRILA ISTINU O PRVOM MUŽU! Divna DNK bijesna: “Koristio me je, tražio je od mojih da prodaju svinje”

Ivana Šopić je ugostila Marku i Divnu DNK u emisiji “Narod pita”. Oni su progovorili o svom braku, a onda je Divna otkrila kakav je bio njen prvi muž, piše Srbija danas.

– Mislia sam da će Marko da ponovo švrlja, da će da nađe neku novu kao onu Jelenu, znate ja ne vjerujem muškarcima – rekla je Divna.

– Nisam, izlazio sam, ali bez ženski, ja sam čekao Divnu – dodao je Marko.

– To je rijetkost da muškarac čeka ženu, da ne šara kao Zvezdan što je ostavio Anu zbog Anđele – rekla je Divna.

– Ja sam čekao nju dok nije izašla – rekao je Marko.

Uslijedilo je prvo uključenje. Iz Srema se javio gledatelj Pera:

– U kakvom si odnosu sa pilotom? – upitao je gledatelj.

– Bolje da mi ne dolazi u avliju, to je džukela – rekao je Marko.

– Marko je l si ti sredio nešto Ani sa pilotom? – upitao je gledatelj.

– Ne, nikako. On je meni prijetio, ne želim da ga vidim u avliji – dodao je Marko.

– Divna kad ćeš sa Janjšem na more? – upitao je Petar.

– Ma to sa Janjušem je zaje*ancija. On je čovjek u braku, ima ženu, to se on šalio – dodala je Divna.

– Da li je gospodin avijatičar, pilot Divnin bivši muž? – upitala je Ivana.

– Jeste – rekla je Divna.

– Ali on nije avijatičar, on samo obuče to odjelo – rekao je Marko.

– On je radio u komunalnom, ali ne radi ništa. On je htio da uzmem pare od mojih roditelja, koristio je moju porodicu da ga hrane. On mene nije volio, a ja sam bila zaljubljena u njega. On je mene koristio, tražio od mojih da mu daju svinje – rekla je Divna.

– Ja ne želim da vidim tu osobu. Mi smo skoro devet godina zajedno, a on bi da juri moju ženu – dodao je Marko, piše Srbija Danas.

