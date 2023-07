Bakir u strahu: Uvodi povjereništava u odborima za koje se sumnja da bi mogli dati podršku Mehmedoviću?

Zbog najave održavanja Kongresa i izbora novog predsjednika te svih potresa koje je posljednjih godina prošla – od odlaska brojnih kadrova, do poraza na posljednjim izborima, stanje unutar SDA prati se s posebnim zanimanjem.

Posebno nakon što je kandidaturu, uz aktuelnog predsjednika Bakira Izetbegovića, najavio i Šemsudin Mehmedović.

Kongres SDA očekuje se tek polovinom oktobra, ali od odluka stranačkih organa do tada zavisit će i rasplet kada je u pitanju izbor predsjednika. Sjednica Predsjedništva SDA zakazana je za 7. juli, a dnevni red će biti dostavljen u ponedjeljak.

Špekulira se da aktuelno rukovodstvo planira uvođenje povjereništava u općinskim odborima za koje se sumnja da bi mogli dati podršku Mehmedoviću.

– Nemam te informacije, ali generalno smatram da je bolje da imamo više kandidata i da ostavimo mogućnost bazi da predloži koga ona želi. Ako je veći izbor, onda je to novi kvalitet, a mi smo mlada, demokratska zemlja, pa na taj način demokratske principe uzimamo sebi u praksu. To na ovim prostorima nije slučaj, jer se ni na Kongresu SDP-a nije moglo prepoznati više kandidata. Nedavno je i za predsjednika Naše stranke bio jedan kandidat. Nadam se da će SDA napraviti iskorak i da će imati demokratski kapacitet, bez obzira na to koga će izabrati – kazao nam je Nermin Mandra, član Predsjedništva SDA.

