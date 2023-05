Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Zatopljenje koje je uslijedilo u dane vikenda zadržat će se do srijede. Pri tome nakon jutarnje vedrine na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, u popodnevnim satima u središnjim područjima doći će do povećane naoblake koja će usloviti kraće lokalne pljuskove.

Od četvrtka (25.05.) preovladavat će pretežno oblačno. Kiša i ponegdje obilniji pljuskovi izgledni su ne samo u centralnim i sjevernim, nego i u južnim područjima zemlje. Najviše padavina očekuje se u petak. Za dane vikenda i dalje nestabilno s povremenom kišom.Temperature zraka bit će u granicama prosjeka. Od četvrtka svježije, naručito u pretplaninskim i planinskim područjima,piše Slobodnabosna

Jutarnje temperature zraka varirat će od11°C do 17°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 20°C. Najviše dnevne temperature pretežno između 20°C i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U zadnjoj sedmici maja prognozira se relativno stabilno s malom vjerovatnoćom za padavine. Eventualne padavine bit će u vidu lokalnih pljuskova.Jutarnje temperature oscilirat će pretežno između 9°C i 14°C u Bosni do 16°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 16°C i 22°C u Bosni, u Hercegovini do 25°

Facebook komentari