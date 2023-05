Georgina podijelila simpatičnu snimku: Ronaldov sin obukao dres Barcelone

Ronaldov sin je, naime, obukao dres najveećg rivala madridskog Reala, Barcelone. To je sve nasmijalo, a nije prvi put da dječačić nosi dresove različitih momčadi. U tome ne treba tražiti nikakvu skrivenu poruku, djeca ne razumiju što je sportsko rivalstvo, oni su samo sretni i uživaju u životu.

Od prosinca prošle godine Cristiano Ronaldo nosi dres saudijskog Al Nassra, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor. U dresu Real Madrida poveo je devet godina, a za Kraljevski klub je upisao 438 nastupa, 450 golova i 131 asistenciju.

Protiv najvećeg rivala je igrao 34 puta, upisao je deset pobjeda, devet remija i 15 poraza, a katalonskom klubu je zabio 20 golova.

Cristiano Ronaldo’s son Mateo dancing and singing to ‘Peaches’ by Jack Black in an FC Barcelona kit during Georgina’s Rodriguez’s recent instagram story. pic.twitter.com/TZtLYFt6xI

— GC (@GettyCristiano) May 20, 2023