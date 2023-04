Zbog odluke Schmidta u Sarajevu zakazani novi protesti

Prvobitno su , kako kažu, planirali da taj događaj održe u Tuzli i da tako nastave širiti ideju građanskog modela uređenja države.

“Tuzla se godinama predstavljala kao slobodarski, antifašistički i multietički grad tako da smo turneju obilaska bh gradova trebali nastaviti upravo tamo na taj datum. Ipak, zbog aktuelne situacije smo prinuđeni ponovo ostati u Sarajevu na jednoj od tri lokacije (a vrlo moguće i sve tri). Američka ambasada, Delegacija EU i naravno nezaobilazni OHR”, kažu iz ReStarta.

Kažu da su njihovi protesti ranije bili reakcioni, ovaj put su se odlučili da ponude konkretno rješenje za odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta.

“Sada kada su raspakovali Dejton, oni koji odlučuju o našoj državi, bio bi red da prime građane i da nam ponude odgovore za ovo do sada što su poduzimali, a mi ćemo njima nekoliko rješenja kako bi država mogla normalno profunkcionisati. Naša želja je da dođemo u situaciju da konačno krenemo ispunjavati 14 prioriteta za ulazak u EU, a ne da nas novim etničkim podjelama i komplikovanim sistemom sa stalnim blokadama koče u napretku. Ne želimo da zauvijek ostanemo država slučaj. Slučaj koji je pod poluprotektoratom. Zašto naglašavamo to ‘polu’, a ne samo protektoratom. Pa zato što u protektoratu, protektor (u ovom slučaju Schmidt) je onaj koji ima odgovornost. A svjedoci smo da u našoj državi, ništa, apsolutno ništa ne funkcioniše i za to niko ne odgovara”, kažu.

Prvo rješenje koje nude je vraćanje na izvorni Ustav RBiH. Drugo rješenje je prijedlog Azre Zornić – Municipalizacija. Državno uređenje sa dva nivoa. Država i općina i treće rješenje koje spremaju će otkriti 9.maja.

“Unaprijed ćemo poslati pisma namjere na spomenute adrese, kako bi visoki zvaničnici planirali da nas prime devetog maja, a o odgovorima ćemo obavijestiti javnost”, zaključili su,piše N1

