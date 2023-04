Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Preovladavat će uglavnom pretežno oblačno sa povremenom slabom kišom ili kraćim pljuskom. Više padavina u odnosu na prethodne dane moguće je u srijedu.Uz pljusak u sjevernoj Hercegovini i centralnoj Bosni moguće je i grmljavinsko nevrijeme. U drugom dijelu sedmice zadržat će se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz blagi pad temperature zraka.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 6°C do 11°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 13°C. Najviše dnevne temperature pretežno između 15°C i 21°C, na jugu zemlje do 23°C. Sredinom sedmice temperature niže u prosjeku za dva do tri stepena,piše Slobodnabosna

Stabilne, pretežno sunčane dane možemo očekivati tek u drugoj sedmici maja. Vjerovatnoća za porast temperature zraka je mala, naprotiv moguće je da jutarnje temperature budu i niže.

Jutarnje temperature do 13. maja oscilirat će pretežno između 4°C i 10°C u Bosni do 13°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 15°C i 20°C u Bosni, a u Hercegovini do 22°C.

